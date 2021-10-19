Вашингтон, 19 октября, 2021, 05:02 — ИА Регнум. Главу компании-подрядчика военно-морских сил США Франка Рафарачи обвинили в даче взяток, сообщает пресс-служба американского минюста.

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«С 2011 года Рафарачи участвовал в широкомасштабной схеме подкупа чиновников ВМС США, обмана с помощью ложно завышенных счетов и отмывания доходов через подставные компании, которые Рафарачи создал в ОАЭ», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что с 2005 года обвиняемый занимал пост генерального директора компании Multinational Logistics Services (MLS), которая занималась обслуживанием кораблей ВМС США. Самого Рафарачи задержали на Мальте в сентябре 2021 года. Уже 18 октября он прибыл на территорию США.

Пока Рафарачи предъявлены обвинения по одному из эпизодов взяточничества. Если его признают виновным, ему может грозить до 15 лет тюремного заключения.