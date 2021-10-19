Пхеньян, 19 октября, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Запуск неопознанного снаряда осуществила в сторону Японского моря Северная Корея. Об этом 19 октября сообщает агентство Yonhap.

Haz.de Запуск. КНДР

Согласно данным, полученным агентством от Объединённого комитета начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS), КНДР произвела запуск одного неопознанного снаряда. Других подробностей об инциденте не приводится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти КНДР сообщили об испытании новой зенитной ракеты.