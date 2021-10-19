Кемерово, 19 октября, 2021, 04:58 — ИА Регнум. Кемеровская ГРЭС сегодня, 19 октября, будет проводить плановую настройку клапанов на котлоагрегате №12. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК).

Кемеровская ГРЭС

«Поэтому до 12:00 (время местное), с перерывами, со станции будет доноситься шум, — предупредила СГК в своём телеграм-канале. — Кемеровская ГРЭС готовит оборудование к предстоящей зиме. Это часть технологического процесса, которого, увы, избежать невозможно».

Кемеровчан просят не волноваться из-за шума — «на электростанции всё под контролем», уверяют в СГК.