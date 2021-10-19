Якутск, 19 октября, 2021, 05:11 — ИА Регнум. Должностные лица Якутского республиканского наркологического диспансера, где проходивший лечение мужчина напал с ножом на других пациентов, не исполняли свои обязанности должным образом. К такому выводу пришло следствие, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии.

ru.torange.biz Уголовное дело

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«Как установлено материалами уголовного дела, произошедшее стало возможным по причине ненадлежащего исполнения должностными лицами наркологического диспансера своих обязанностей», — отметили в следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

Как сообщало ИА REGNUM, во время резни в наркодиспансере Якутии пострадали четыре человека и один погиб. По словам очевидцев, персонал медучреждения не предпринял оперативные меры для нейтрализации нападавшего и оказания помощи пострадавшим.