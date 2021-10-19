Эдинбург, Великобритания, 19 октября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Двое детей и двое взрослых были госпитализированы после взрыва, фактически уничтожившего жилой дом на юге Шотландии. Об этом 19 октября сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Скорая помощь

Отмечается, что в результате взрыва был практически полностью разрушен частный двухэтажный дом в городе Эре на юго-западе Шотландии. У второго дома, стоявшего рядом, рухнула одна из стен. При взрыве пострадали четыре человека, информация о возможных погибших не сообщалась.

По предварительной версии, взрыв мог произойти в результате утечки газа. В качестве меры предосторожности спасатели эвакуировали всех жителей близлежащих домов. На место ЧП прибыли сотрудники Шотландской газораспределительной сети. Устанавливаются причины и обстоятельства приведшие к взрыву.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших в результате взрыва на юге Шотландии.