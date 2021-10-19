Пекин, 19 октября, 2021, 04:36 — ИА Регнум. Китайские законодатели обдумывают законопроект, запрещающий родителям возлагать чрезмерную образовательную и прочую нагрузку на своих детей, сообщает 18 октября агентство Синьхуа.

Молодежь Китая

Законопроект о содействии семейному образованию предусматривает, что родители должны надлежащим образом организовывать время несовершеннолетних для учебы, отдыха, досуга и физических упражнений, заявил представитель Комиссии по законодательным вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Цзан Тевэй.

Это также требует, чтобы родители сыграли свою роль в предотвращении зависимости своих детей от Интернета, сказал Чжан. Законопроект будет рассмотрен на заседании Постоянного комитета ВСНП, которое состоится со вторника по субботу.