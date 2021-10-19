Пекин, 19 октября, 2021, 04:34 — ИА Регнум. Китай усилит развитие основных дисциплин клинической медицины в течение 14-й Пятилетки (2021−2025), чтобы лучше способствовать развитию государственных больниц, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР, передает 18 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В течение этого периода будет запущено не менее 750 программ национального уровня по созданию основных дисциплин в клинической медицине, в то время как по всей стране будет внедрено более 5000 программ на уровне провинций и 10 000 программ на уровне городов и ниже, в соответствии с планом по наращиванию потенциала клинических дисциплин, опубликованным министерством.

По данным ведомства, ожидается, что план позволит создать высококлассные клинические дисциплины и обеспечить баланс между различными регионами в плане предоставления клинических услуг.

С этой целью будут предприняты усилия по совершенствованию применения и инноваций медицинских технологий, внедрению более совершенных моделей диагностики и лечения, а также интеллектуальных медицинских услуг и укреплению кадрового резерва, в том числе в других областях.