Каракас, , 04:32 — REGNUM Высылка в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба является попыткой Вашингтона оказать давление на президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, завил политик из Венесуэлы Хавьер Бертуччи.

Венесуэла Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эта инициатива по выдаче Алекса Сааба… направлена на оказание давления на правительство, чтобы заставить его принять условие проведения президентских и парламентских выборов», — цитирует политика РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломата Алекса Сааба экстрадировали из Кабо-Верде по запросу из США по обвинениям в коррупционных преступлениях. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что арест проходил без ордера Интерпола. Россия также осудила экстрадицию Сааба.