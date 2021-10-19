Каракас, 19 октября, 2021, 04:32 — ИА Регнум. Высылка в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба является попыткой Вашингтона оказать давление на президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, завил политик из Венесуэлы Хавьер Бертуччи.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

«Эта инициатива по выдаче Алекса Сааба… направлена на оказание давления на правительство, чтобы заставить его принять условие проведения президентских и парламентских выборов», — цитирует политика РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломата Алекса Сааба экстрадировали из Кабо-Верде по запросу из США по обвинениям в коррупционных преступлениях. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что арест проходил без ордера Интерпола. Россия также осудила экстрадицию Сааба.