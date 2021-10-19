Пекин, , 04:30 — REGNUM Китай примет закон, разработанный специально для борьбы с телекоммуникационным и интернет-мошенничеством, заявил представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа Китая, передает 18 октября агентство Синьхуа.

Мошенничество Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР

На пресс-конференции 18 октября представитель Комиссии по законодательным вопросам Постоянного комитета ВСНП Цзан Тевэй сообщил СМИ, что законопроект будет представлен на рассмотрение предстоящей сессии Постоянного комитета ВСНП.

Законопроект направлен на разработку технологических мер противодействия связанной с этим преступной деятельности и совершенствование существующих базовых систем управления услугами связи и Интернета вещей, а также финансовыми и онлайн-счетами, сказал Цзан.

Кроме того, в нем также предлагается создать комплексную систему мониторинга и выявления незаконной деятельности и наложения более суровых наказаний. Новая сессия Постоянного комитета ВСНП начнется уже 19 октября.