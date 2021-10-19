Найроби, 19 октября, 2021, 04:26 — ИА Регнум. Толпа местных жителей линчевала сбежавшего из тюрьмы маньяка, арестованного за убийство нескольких детей в Кении. Об этом 18 октября сообщает The Washington Post.

Поль Сезанн. Убийство. 1870

Мужчина 20-ти лет был арестован в июле по подозрению в причастности к убийству двух мальчиков. Уже находясь под стражей он сознался в убийстве ещё нескольких детей, а всего на протяжении пяти лет он убил как минимум десять человек.

В октябре арестованному удалось сбежать из-под ареста, после чего школьники заметили его в городе Бунгома, где мужчина постоянно проживал. Дети позвали взрослых, собравшаяся толпа местных жителей схватила и убила его, не дожидаясь полиции.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов арестовали и троих полицейских, которые подозреваются в содействии побегу арестованного.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Вологде задержана местная жительница, подозреваемая в убийстве девятилетнего ребёнка.