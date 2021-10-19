Вьентьян, 19 октября, 2021, 04:25 — ИА Регнум. Модернизированный скоростной поезд «Китай-стандарт» или электрический поезд с несколькими блоками (EMU), для Китайско-Лаосской железной дороги прибыл на недавно построенный железнодорожный вокзал Вьентьяна, столицы Лаоса, сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Jean-Pierre Dalbéra Вьентьян, столица Лаоса

Поезд EMU был официально доставлен компании Laos-China Railway Co., Ltd., совместному предприятию, базирующемуся в столице Лаоса Вьентьяне и отвечающему за строительство и эксплуатацию железной дороги, на церемонии передачи, состоявшейся на станции с участием посла Китая в Лаосе Цзяна Цайдуна и министра общественных работ и транспорта Лаоса Вьенгсавата Сифандона.

Поезд, названный «Лансанг», должен быть испытан в ближайшее время. Лаос когда-то назывался королевством Лансанг («Королевсво миллиона слонов и белого зонта»). Теперь название Ланьцан носит верхний участок реки Меконг в Китае, что символизирует китайско-лаосские отношения как хороших соседей, хороших друзей, хороших товарищей и хороших партнеров.

«Лансанг» производится китайской компанией CRRC Corporation, дизайн которой основан на скоростном поезде «Фусин». Китайская государственная железнодорожная группа направила проектные и производственные компании на активную адаптацию к трансграничной транспортной ситуации, полное удовлетворение потребностей пользователей и внесение необходимых улучшений.

Благодаря передовым технологиям, «Лансанг» безопасен, удобен и надежен, обладает большой пассажировместимостью, но низкими эксплуатационными расходами и полностью соответствует основным показателям эффективности, требуемым для эксплуатации железной дороги Китай — Лаос.

По данным China State Railway Group, поезд «Лансанг» с максимальной рабочей скоростью передвижения 160 км/час состоит из девяти вагонов, включая локомотив, вагон-ресторан, вагон первого класса и шесть вагонов второго класса, и в общей сложности обеспечивает 720 мест.

Железная дорога Китай — Лаос — это стыковочный проект между предложенной Китаем инициативой «Пояса и дорога» и стратегией Лаоса по превращению страны, не имеющей выхода к морю, в наземный узел.

Электрифицированная пассажирская и грузовая железная дорога построена с полным применением китайских управленческих и технических стандартов. Строительство проекта началось в декабре 2016 года и планируется завершить и ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года.