Пекин, 19 октября, 2021, 04:18 — ИА Регнум. Создать пилотные зоны для испытания новой комплексной реформы в сфере общего образования намерены китайские власти, передает 18 октября агентство Синьхуа.

Китайские школьники

Китай создаст пилотные зоны для комплексной реформы базового образования в 12 провинциальных регионах, сообщило Министерство образования КНР. Как утверждается, зоны будут созданы на севере, юге, востоке и юго-западе страны.

Создание пилотных зон пока будет проходить лишь в отдельных регионах, включая Шанхай, Гуандун, Сычуань, Хэбэй и Фуцзянь и будет направлено на продвижение качественного развития образования, что влечет за собой такие важные задачи, как облегчение академической нагрузки на учащихся, проходящих обязательное образование, говорится в сообщении министерства.