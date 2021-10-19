Магадан, 19 октября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Магаданскую область посетила делегация во главе с консулом Генерального консульства Японии во Владивостоке главой экономического отдела Нода Ёситака, директором Японского центра в столице Приморья Миягава Осаму. Также в состав бизнес-миссии вошли представители японских компаний, работающих во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе правительства региона.

Алексей Иванов ИА REGNUM Павильон Магаданской области

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Цель приезда японской делегации — рассмотрение сфер сотрудничества в рыбном и сельском хозяйстве, а также по инфраструктурным проектам, связанным с водородной энергетикой, производством энергии, портовыми сооружениями.

Японцев заинтересовала возможность поставок продукции из водных биоресурсов, производимой на Колыме.

Кроме того, рассматривались перспективы инвестиций в производство и использования перерабатывающего оборудования, производимого японскими компаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, программу безвизовых обменов с Россией хотели бы возобновить власти Японии, заявил министр Страны восходящего солнца по делам Окинавы и «северных территорий» Косабуро Нисимэ.