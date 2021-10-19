Сан-Хосе, 19 октября, 2021, 04:04 — ИА Регнум. Убийство шести человек на ферме расследует агентство судебного следствия Коста-Рики (OIJ). Об этом 19 октября сообщает издание Costa Rica Hoy.

Jo Naylor Убийство

Преступление произошло утром 18 октября в кантоне Буэнос-Айрес, расположенном в провинции Пунтаренас на юге страны. С особой жестокостью были убиты владелец фермы, гражданин США, его двое гостей и семья работников из трех человек, являющиеся местными жителями.

Предварительной расследование, проведённое OIJ подтвердило, что мотивом для убийства могло стать ограбление. Личности убийц не установлены, на месте происшествия идёт сбор улик, судебно-медицинские эксперты приступили к осмотру тел погибших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США за два дня в перестрелках погибли более десяти человек.