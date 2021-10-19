Москва, 19 октября, 2021, 03:35 — ИА Регнум. Жители Дальнего Востока смогут получить 1 млн рублей при рождении третьего и последующих детей. Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа, которое прошло во Владивостоке 2 сентября, утвердил перечень поручений, сообщается на сайте Кремля.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

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Глава государства поручил правительству в срок до 1 ноября 2021 года рассмотреть вопрос о предоставлении такой единовременной выплаты дальневосточникам. Получать её смогут семьи, проживающие на Дальнем Востоке, при условии регистрации рождения ребёнка в ЗАГСах на территории ДФО. При этом направить денежные средства можно на приобретение жилого помещения или на строительство жилья только на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин в мае 2021 года подписал закон о новых мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, разработанные после его послания Федеральному собранию.