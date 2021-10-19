Челябинск, 19 октября, 2021, 03:32 — ИА Регнум. Арбитраж Челябинской области 1 декабря 2021 года рассмотрит обоснованность требования кредитора к ООО «Медведевский рудник», к которому подан банкротный иск. Компания-ответчик занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, имея действующую лицензию, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от Дениса Быкова поступил в суд 7 октября 2021 года. Дело принято судьей Гладышевой. Истец требует ввести в отношении должника первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение, а также «включить требование заявителя в третью очередь реестра требований кредиторов в размере 655 412,48 рубля». В качестве арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (Новосибирск).

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в апреле 2009 года. Директор — Андрей Зуев, собственники — Валерий Прудской (имеет долю в компании «Уральская руда») и Гульнара Кадырова (имеет бизнес в Башкирии, в том числе в it-сфере, сфере рыбоводства).