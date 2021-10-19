Киев, 19 октября, 2021, 03:20 — ИА Регнум. Смысла нет задавать вопросы о вступлении в Евросоюз руководству ЕС, заявил президент Украины Владимир Зеленский телеканалу ICTV.

President.gov.ua Владимир Зеленский на сммите ЕС — Украина. Брюссель

«Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ», — заявил он.

Зеленский добавил, что при общении с лидерами стран-членов ЕС по одиночке, они все якобы выступают за вступление Киева в союз, однако указывают на некие разногласия с другими странами. При этом он подтвердил намерения продолжить курс на вхождение в Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз не исключил, что закроет границы для украинских граждан из-за пандемии коронавирусной инфекции. Предполагается, что Украину могут исключить из «зеленого списка» уже в течение недели.