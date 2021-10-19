Лондон, 19 октября, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Тему полного отказа человечества к 2040 от использования угля в энергетике собирается обсудить в ходе ноябрьской конференции ООН по климату в шотландском городе Глазго (СОР26) британский премьер-министр Борис Джонсон. Об этом он заявил 18 октября в интервью агентству Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

По словам глава правительства, этот вопрос также включает планы запретить к 2030 году использовать уголь в развитых странах. Джонсон также отметил, что следует обсудить и «обязательства по автомобилям».

Он также намерен добиваться сбора и выделения $100 млрд для помощи в снижении количества выбросов парниковых газов в развивающихся странах. Премьер-министр добавил, что выполнения всех этих задач от участников конференции в Глазго нужны будут «реальные действия».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября канцлер Германии Ангела Меркель призвала обсудить на саммите G20 ожидаемую потребность стран в энергоресурсах, которая возникнет при трансформации экономик после снижения карбонизации.