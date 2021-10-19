Владивосток, 19 октября, 2021, 03:14 — ИА Регнум. «Аэрофлот» с 19 октября возобновил продажу дешёвых билетов для жителей Дальнего Востока, которая была приостановлена в связи с тем, что объём выделенного финансирования на субсидированные авиаперевозки закончился, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Андрей Грук ИА Красная Весна «Аэрофлот»

Читайте также: Персонала больше, чем пассажиров: «Требования к аэропортам нужно менять»

После выделения правительством РФ дополнительных средств объём льготных перевозок «Аэрофлотом» был увеличен.

Жители Дальнего Востока вновь могут приобрести авиабилеты за 7650 рублей в одну сторону для взрослого и за 5740 рублей для ребёнка до 12 лет. Такой льготой могут воспользоваться только пассажиры, имеющие постоянную регистрацию в регионах ДФО.

Улететь по льготным билетам можно в Москву и обратно из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров обратился к депутатам, представляющим республику в Госдуме РФ, с просьбой увеличить финансирование «Аэропортов Севера». Он уверен, что 80% средств на обеспечение деятельности этой организации должны выделяться из бюджета страны.