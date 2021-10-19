Москва, 19 октября, 2021, 03:15 — ИА Регнум. Защиты исключительных прав на некую программу требует МЧС России, которое обратилось с соответствующим иском к двум компаниям — разработчикам коммуникационного и электрического оборудования. Арбитраж Москвы рассмотрит иск 26 октября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM It

Исковое заявление к АО «Аргус-Спектр» и ООО «Стрелец» было подано еще весной 2021 года, но до сих пор не рассмотрено. Еще в апреле в дело вступила Генеральная прокуратура РФ. Суд указал, что требования министерства «связаны с защитой исключительных прав, а значит затрагиваются права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».

Из материалов дела пока не известны подробности, но судом у Минобороны РФ были истребованы «сведения о выделении МЧС России радиочастотного канала связи, а также о разъяснении порядка его использования МЧС России и доступа к нему третьих лиц», что немного приоткрывает суть спора.

Третьими лицами в деле также участвуют Роспатент, ФГБУ «Всероссийский институт противопожарной обороны МЧС России» и ООО «Промкомплекс».