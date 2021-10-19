Анадырь, 19 октября, 2021, 03:08 — ИА Регнум. Снежный циклон обрушился на Чукотку, приостановив работу аэропорта в городе Анадыре. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба администрации региона.

Goodfon.ru Метель

ГУ МЧС по региону предупредило о приближающемся снежном циклоне с ураганным ветром. На побережье Чукотского моря скорость отдельных порывов ветра составляет до 18 м/с, в континентальной части Анадырского района порывы ветра 18−23 м/с, на побережье Берингова моря и в Анадыре наблюдается метель, порывы ветра 28−33 м/с.

Аэропорт Анадыря временно приостановил свою работу из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержаны на неопределённый срок авиарейсы в Залив Креста, в Ваеги и Марково, Провидения, Лаврентия, Канчалан. Авиарейсов в другие регионы 19 октября не планировалось. Дополнительная информация по рейсам будет дана не раньше утра 20 октября.

В регионе отменены занятия в школах, общественный транспорт функционирует в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержке и отмене около 30 авиарейсов из московских аэропортов.