Кампала, , 03:01 — REGNUM Уганда и Китай 18 октября отметили 59-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает агентство Синьхуа.

Уганда Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Посольство Китая в Уганде на своей страничке в Twitter сообщило, что двусторонние отношения укрепляются.

«За последние 59 лет китайско-угандийские отношения постоянно укреплялись и сейчас находятся на лучшем уровне в истории с многообещающим будущим», — говорится в сообщении посольства.

Китай установил дипломатические отношения с Угандой 18 октября 1962 года, сразу после того, как Уганда получила независимость от британского колониального правления 9 октября 1962 года.

Министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго 28 сентября назвал отношения между двумя странами историческими.

«Наша приверженность будет и впредь основываться на солидарности, взаимном сотрудничестве, процветании и стремлении к миру и стабильности», — сказал Одонго в ознаменование 72-й годовщины основания Китайской Народной Республики.

Китай посредством различных льготных кредитов поддержал Уганду в строительстве ключевых инфраструктурных проектов, таких как гидроэлектростанции, дороги и больницы, среди прочего.

Обе страны в 2019 году договорились перевести свои отношения на уровень всеобъемлющего сотрудничества и партнерства. Две страны совместно работают над реализацией инициативы «Пояса и пути», а также итогов Форума по китайско-африканскому сотрудничеству, Пекинского саммита, состоявшегося в сентябре 2018 года.