Китай и Уганда отметили 59-летие установления дипломатических отношений
Кампала, 19 октября, 2021, 03:01 — ИА Регнум. Уганда и Китай 18 октября отметили 59-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает агентство Синьхуа.
Посольство Китая в Уганде на своей страничке в Twitter сообщило, что двусторонние отношения укрепляются.
Китай установил дипломатические отношения с Угандой 18 октября 1962 года, сразу после того, как Уганда получила независимость от британского колониального правления 9 октября 1962 года.
Министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго 28 сентября назвал отношения между двумя странами историческими.
Китай посредством различных льготных кредитов поддержал Уганду в строительстве ключевых инфраструктурных проектов, таких как гидроэлектростанции, дороги и больницы, среди прочего.
Обе страны в 2019 году договорились перевести свои отношения на уровень всеобъемлющего сотрудничества и партнерства. Две страны совместно работают над реализацией инициативы «Пояса и пути», а также итогов Форума по китайско-африканскому сотрудничеству, Пекинского саммита, состоявшегося в сентябре 2018 года.