Петропавловск-Камчатский, 19 октября, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Перечень сфер, работники которых обязаны вакцинироваться от COVID-19, расширили на Камчатке, постановление об этом 18 октября подписала заместитель главного санитарного врача края Алла Косенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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Теперь обязаны привиться на Камчатке также работники сфер пищевой промышленности, физической культуры и спорта, строительства и промышленных предприятий.

Первый компонент вакцины необходимо получить до 15 ноября, второй — до 15 декабря. При этом на предприятиях, включенных в перечень сфер для обязательной вакцинации сотрудников, привиты должны быть 80% работников.

Первое постановление об обязательной вакцинации на Камчатке было подписано главой регионального управления Роспотребнадзора 23 июля. Им обязали вакцинироваться работников сфер образования, здравоохранения, торговли, общественного питания и других, работающих с населением.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зафиксированы случаи попадания детей с диагнозом COVID-19 в реанимацию. Об этом 18 октября заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.