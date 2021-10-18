Эдинбург, Великобритания, 19 октября, 2021, 02:59 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека пострадали в результате мощного взрыва в городе Эре на юго-западе Шотландии. Об этом 19 октября передает вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на представителя экстренных служб.

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К месту ЧП направили три автомобиля со спасателями, шесть машин скорой помощи и медицинский вертолет. Всех пострадавших госпитализировали.

По информации журналистов, в результате взрыва был полностью разрушен один двухэтажный жилой дом. У второго дома на месте ЧП обвалилась одна из стен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Daily Express распространило информацию о том, что при взрыве в шотландском городе Эре полностью разрушены два жилых дома. Предварительной причиной случившегося названа утечка бытового газа.