Москва, 19 октября, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск фармацевтической компании «Биокад», которая среди прочего является одним из производителей вакцины от коронавируса «Спутник V». В деле речь шла о расторжении одного из контрактов с Минпромторгом России, подписанного ещё в 2013 году. Решение судьи Чадова может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

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«Расторгнуть государственный контракт №13 411.1 008 799.13.029 от 30.04.2013 г. , заключенный между ЗАО «Биокад» (ОГРН 1 025 002 867 196, ИНН 5 024 048 000) и Минпромторг России (ОГРН 1 047 796 323 123, ИНН 7 705 596 339)», — уточняется в результативной части вердикта.

Подробности решения пока недоступны для ознакомления.

В целом стороны связывают между собой 16 госконтрактов на общую сумму свыше 900 млн рублей. 30 апреля 2013 года они подписали сразу четыре контракта: на разработку технологии и организацию производства лекарственного средства «Нелфинавир», не производимого отечественными производителями и защищенного патентами иностранных компаний, — 89,697 млн рублей, лекарственного средства «Леналидомид» — 68,834 млн рублей, лекарственного средства «Фактор свертывания крови VII» — 55,196 млн рублей и лекарственного средства «Энтекавир» — 68,834 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «Биокад» среди прочего занимается производством вакцины «Спутник V» и начала испытание ещё одной вакцины — BCD-250. Фирма учреждена в 2001 году. Уставный капитал — свыше 36 млн рублей. Директор — бывший банкир Дмитрий Морозов.

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