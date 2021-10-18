Чэнду, Китай, 19 октября, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Финансовое обязательство Китая поддерживать сохранение биоразнообразия в развивающихся странах иллюстрирует его приверженность укреплению здоровья планеты, говорится в заявлении базирующегося в Найроби Африканского фонда дикой природы, сообщает 17 октября агентство Синьхуа.

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Во время 15-го заседания Конференции Сторон Конвенции Организации Объединенных Наций о биологическом разнообразии, или COP15, в Куньмине, столице юго-западной провинции Юньнань, Китай объявил об инициативе по созданию фонда биоразнообразия и взял на себя ведущую роль, инвестировав 1,5 млрд юаней ($233 млн) в поддержку защиты биоразнообразия в развивающихся странах.

«Это обязательство, наряду с обязательствами, принятыми другими заинтересованными сторонами, является началом кампании по мобилизации ресурсов, необходимой для покрытия ежегодного глобального дефицита финансирования биоразнообразия», — сказал генеральный директор фонда Кадду Себунья.

Инициированный Китаем Куньминский фонд биоразнообразия будет способствовать реализации Глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия на период после 2020 года, отметил Себунья, добавив, что китайская концепция экологической цивилизации окажет положительное влияние на глобальные усилия по обеспечению того, чтобы экономическое развитие оставалось в гармонии с природой.