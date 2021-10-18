Вашингтон, 19 октября, 2021, 02:51 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены возобновить диалог с Северной Кореей и провести встречу без предварительных условий, заявил спецпредставитель США по КНДР Сон Ким в ходе пресс-конференции в Госдепе.

Антиамериканский плакат КНДР

«Мы не питаем враждебных намерений по отношению к КНДР, мы открыты для встреч без предварительных условий», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США уже направили в КНДР предложение о проведении встречи. Пока северокорейская сторона ответа не дала.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что слова США об отсутствии враждебного отношения к Северной Корее вызывают сомнения. Он также выразил сомнение, что в мире существуют люди и государства, которые верят словам Вашингтона. Ким Чен Ын подчеркивал, что Соединенные Штаты своими действиями, в частности, военными маневрами с Южной Кореей, показывают враждебное отношение к КНДР.