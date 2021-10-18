Куньмин, Китай, 19 октября, 2021, 02:51 — ИА Регнум. Провинция Юньнань на юго-западе Китая направила пожертвования медикаментов от COVID-19 в несколько регионов Вьетнама, сообщает агентство Синьхуа.

Pixabay.com Коронавирус

По данным управления иностранных дел провинции Юньнань, 16 октября из столицы провинции Юньнань города Куньмина во Вьетнам отправились в общей сложности 200 кислородных аппаратов и 44 аппарата искусственной вентиляции легких.

Поставки будут переданы в дар восьми провинциям и городам в северных частях Вьетнама, а также двум муниципалитетам, Данангу и Хошимину. Юньнань ранее пожертвовала Вьетнаму 160 кислородных аппаратов.