Лондон, , 02:47 — REGNUM Заявление о том, что он далёк от синофобии (боязнь всего китайского) сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 18 октября в интервью Bloomberg TV.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Своё заявление Джонсон сделал, отвечая на вопрос о возможности китайских инвестиций в экономику Великобритании. Премьер отметил, что Китай занимает огромную часть в экономической жизни страны и так будет, скорее всего, всегда. Однако это не означает, по словам Джонсона, наивность в вопросах ключевой национальной инфраструктуры, атомной энергетики, и цифровых технологий.

Джонсон уточнил, что Великобритания будет ограничивать возможности иностранного инвестирования в стратегические сферы экономики, не называя этих отраслей. Премьер также указал, что противоречия и сложности между Пекином и Лондоном не мешали взаимовыгодному экономическому сотрудничеству двух стран.

«Несмотря на все трудные разговоры о Далай-ламе, о Гонконге, уйгурах, мы продолжим придерживаться нашей точки зрения, нашего взгляда, наши торговые отношения с Китаем расширяются на протяжении уже длительного времени, и думаю, что будут в таком же ключе всегда», — добавил Джонсон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер Британии Джонсон и президент США Джозеф Байден договорились об общих основах подхода к России и Китаю.

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