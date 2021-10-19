Пекин, , 02:45 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн подчеркнул важность энергетического партнерства «Пояса и пути» (BREP) в рамках второй министерской конференции по энергетике «Пояса и пути», прошедшей 18 октября, на которой он присутствовал по видеосвязи, сообщает агентство Синьхуа.

Хань Чжэн Kremlin.ru

По его словам, благодаря большим усилиям, приложенным для продвижения BREP, энергетическое сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь» добилось значительного прогресса. По его словам, на фоне кризиса, связанного с изменением климата, энергетика в странах «Пояса и пути» должна стать более экологически чистой и инклюзивной благодаря эффективным, чистым и диверсифицированным поставкам.

По словам Ханя, необходимо приложить совместные усилия для содействия преобразованию экологически чистой и низкоуглеродистой энергии и углубления сотрудничества в области ядерной энергетики, производства новой энергии и интеллектуальной энергетики. Он подчеркнул важность технологических инноваций для решения проблем, связанных с нехваткой энергии и ресурсов.

Он призвал к сотрудничеству в области устойчивой энергетики и доступа к энергии, чтобы помочь развивающимся странам укрепить свой потенциал в области энергетической безопасности. По его словам, необходимо сделать больше для содействия инклюзивному развитию энергетики и уважения прав различных стран на выбор собственных стратегий развития энергетики.

Конференция была проведена Национальным управлением энергетики и правительством провинции Шаньдун на тему «Возьмемся за руки на пути к более экологичному и инклюзивному энергетическому будущему».