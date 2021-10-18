Вашингтон, 19 октября, 2021, 02:45 — ИА Регнум. Монумент третьему президенту США Томасу Джефферсону демонтируют из мэрии американского Нью-Йорка, передает телеканал NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йорк

«Комиссия по оформлению Нью-Йорка единогласно проголосовала за перенос статуи в общественное место, которое еще не определено, до конца 2021 года», — заявили на телеканале.

Пока неизвестно, когда конкретно уберут памятник. Отметим, что попытки добиться демонтажа статуи Джефферсону возобновились на волне протестов движения Black Lives Matter в США после смерти негра Джорджа Флойда. Активисты BLM были недовольны, что у Джефферсона в собственности было около 130 рабов.