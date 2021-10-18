Вашингтон, 19 октября, 2021, 02:45 — ИА Регнум. Соболезнования семье бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, умершего на 85-м году, выразил американский президент Джо Байден. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Колин Пауэлл

Глава государства отметил, что Пауэлл всегда с уважением относился к коллегам, несмотря на возникающие разногласия. Кроме того, по словам Байдена, экс-госсекретарь «воплощал в себе высшие идеалы как воина, так и дипломата». Президент также назвал Пауэлла своим другом и хорошим человеком, которого «будут помнить как одного из великих граждан США».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Колин Пауэлл скончался от последствий заболевания COVID-19. Экс-госсекретарь имел прививки от коронавирусной инфекции.