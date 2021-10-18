Гонконг, Китай, 19 октября, 2021, 02:38 — ИА Регнум. Исполнительный директор Специального административного района (САР) Гонконг в Китае Кэрри Лам заявила, что она с оптимизмом смотрит в будущее Гонконга как глобального центра инноваций и технологий (I&T), который дополнит позиции Гонконга как международного финансового центра, сообщает агентство Синьхуа.

湯惠芸 Кэрри Лам

Правительство САР за последние четыре года продвинуло развитие I&T и на сегодняшний день инвестировало более 130 млрд гонконгских долларов (около $16,7 млрд) в реализацию различных проектов, сказала Лам на церемонии вручения наград первого в Гонконге городского конкурса I&T Grand Challenge 16 октября.

Развитие I&T в Гонконге также высоко признано и поддерживается центральным правительством, а 14-й пятилетний план страны четко поддерживает развитие Гонконга в качестве международного центра I&T, сказала Лам.

В рамках темы «Инновации для новой нормальной жизни Гонконга» власти предложили различным секторам сообщества разработать решения в области информационных технологий, сосредоточив внимание на двух темах, а именно «экологическая устойчивость» и «социальная связь».

Конкурс был разделен на четыре категории, включая начальную школу, среднюю школу, университет/высшее учебное заведение и открытую группу. На мероприятие было подано более 740 заявок от более чем 1250 участников в индивидуальном или командном порядке.