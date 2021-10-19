Гонконг, Китай, , 02:34 — REGNUM Семь антикитайских активистов Гонконга были приговорены Окружным судом Специального административного района (САР) Гонконг 16 октября к тюремному заключению сроком до 12 месяцев за проведение или организацию и подстрекательство других к участию в несанкционированных собраниях 1 июля прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Протесты в Гонконге

Фигу Чан Хо-вун был приговорен к 12 месяцам тюремного заключения. Цан Кин-шинг и Ву Чи-вай получили 10-месячный тюремный срок. Леунг Квок-хунг был заключен в тюрьму на восемь месяцев. Чуй Чи-кин, Эдди Чу Хой-дик и Тан Сай-лай были приговорены к шести месяцам тюремного заключения.

Среди восьми обвиняемых вышеупомянутые семь человек ранее признали себя виновными по предъявленным обвинениям, в то время как бывший член окружного совета Ланселот Чан Винг-тай не признал себя виновным и предстанет перед судом в июне 2022 года.

Чан, Чу и Люн отбывают свои сроки по другим делам, и судья решил, что сроки их тюремного заключения будут проходить последовательно, то есть все трое будут заключены в тюрьму на 21 месяц, восемь месяцев и 23 месяца соответственно.

Судья Дуглас Яу Так Хонг сказал, что их нарушения произошли в то время, когда закон о национальной безопасности в Гонконге только что вступил в силу, а социальная среда была нестабильной, отметив, что существовал риск насилия, и немедленное тюремное заключение было единственным подходящим наказанием в то время.

Чан играл ведущую роль в проведении или организации несанкционированного собрания, и, несмотря на то что обвиняемые утверждали, что они хотели провести мирное и ненасильственное собрание, они знали, что в демонстрации существует риск насилия, и все незаконное собрание продлится дольше без присутствия полиции, сказал Яу.