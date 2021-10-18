Гонконг, Китай, 19 октября, 2021, 02:31 — ИА Регнум. Финансовый секретарь правительства Специального административного района Гонконг Пол Чан заявил, что экономическое развитие Гонконга неотделимо от страны, а молодые люди в Гонконге должны лучше понимать возможности развития в районе Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао, сообщает 17 октября агентство Синьхуа.

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Развитие Гонконга всегда было тесно связано со страной, сказал Чан в своем блоге, отметив, что доходы жителей материковой части будут продолжать расти, а более высокая мощность потребления значительно увеличит экспорт Гонконга на материк.

Согласно наброскам 14-го пятилетнего плана (2021−2025) национального экономического и социального развития, Гонконгу оказывается поддержка в продвижении его позиций в качестве международного финансового, судоходного и торгового центра и международного авиационного узла, сказал Чан.

Глава финансового ведомства отметил, что правительство Гонконга продолжит укреплять позиции региона как торгового центра, расширяя свою экономическую и торговую сеть и добиваясь заключения соглашений о свободной торговле с большим количеством торговых партнеров.

Чан сказал, что страна оказала полную поддержку молодежи Гонконга в открытии бизнеса и поиске работы на материке, внедрив множество стратегий и мер, а правительство Гонконга будет продолжать оказывать поддержку и помощь.

По словам Чана, после введения в действие закона о национальной безопасности в Гонконге и улучшения избирательной системы Гонконга Гонконг вступил в новый этап управления и процветания. Он добавил, что Гонконг будет более активно интегрироваться в общее развитие страны и добиваться устойчивого экономического развития, одновременно служа стране.