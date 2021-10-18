Пекин, 19 октября, 2021, 02:27 — ИА Регнум. Семь банков в Специальном административном районе Китая Макао завершили необходимую процедуру подготовки к предоставлению услуг по управлению активами на материковой части Китая, сообщило Валютное управление Макао, передает 18 октября агентство Синьхуа.

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Перечень банков включает филиалы в Макао крупнейших банков Китая, таких как Банк Китая, Банк коммуникаций и Строительный банк Китая, которые будут участвовать в пилотной схеме управления активами WMC для района Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао.

В соответствии с этой схемой жители Макао могут открывать счета в этих банках, а также в отделениях банков-партнеров на материковой части страны и покупать продукцию по управлению активами, деноминированные в юанях, сообщило Валютное управление Макао

Жители материковой части Китая также могут открывать счета в банках Макао через банки-партнеры на материке и покупать продукты по управлению активами в Макао.

Денежно-кредитное управление Макао заявило, что WMC является важным шагом и инновационным механизмом для содействия взаимному доступу между финансовыми рынками в районе Большого залива.

Денежно-кредитный регулятор Макао обязался поддерживать тесную связь с надзорными органами на материке и Гонконге, чтобы обеспечить бесперебойную работу пилотной схемы.