Вашингтон, 19 октября, 2021, 02:22 — ИА Регнум. Решение уйти со своего поста приняла 18 октября генеральный директор академии кинематографических искусств и наук США Дон Хадсон, сообщается на сайте организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оскар

По словам главы учреждения, она считает, что все возможности для развития на этой должности исчерпаны и настало время для других дел. Хадсон была директором киноакадемии с 2011 года.

Она занималась вопросами, касающимися финансов, управления персоналом и просветительской деятельности, а также членства в академии, работы музея и фонда при учреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года академия кинематографических искусств и наук США объявила, что фильмы, претендующие на премию «Оскар», с 2024 года должны будут соответствовать ряду новых правил, в то числе, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.