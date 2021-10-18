Пекин, 19 октября, 2021, 02:19 — ИА Регнум. Органы общественной безопасности материкового Китая с начала года продлили или заменили 75 000 разрешений на въезд на материк для жителей Гонконга и Макао, которые учатся, работают или живут на материке, сообщила Национальная иммиграционная администрация КНР (NIA), передает 16 октября агентство Синьхуа.

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До пандемии COVID-19 жители Гонконга и Макао могли подать заявление на получение разрешения на поездку на материк только в двух специальных административных районах. Для защиты от рисков трансграничного заражения новым коронавирусом и для удобства нуждающихся отделы иммиграционной администрации агентств общественной безопасности материковой части с 10 октября 2020 года уполномочены обрабатывать продление и замену разрешений на поездки на материковую часть для жителей Гонконга и Макао.

Заявители теперь могут обратиться в любой соответствующий орган общественной безопасности выше уровня округа за соответствующими услугами, сообщили в NIA, добавив, что существуют онлайн-сервисы и другие удобные средства.