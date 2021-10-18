Эдинбург, Великобритания, 19 октября, 2021, 02:08 — ИА Регнум. Мощный взрыв полностью разрушил два жилых дома в городе Эре на юго-западе Шотландии. Об этом 18 октября сообщило издание Daily Express.

Взрыв

Взрыв на улице Горс-парк прогремел около 19:10 (21:10 мск), предполагается, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. После взрыва произошло возгорание. На место происшествия прибыли спасатели, медики и другие представители экстренных служб.

Очевидцы и жители близлежащих районов города сообщают, что взрывная волна ощущалась за несколько километров от места происшествия. Спасатели рекомендуют жителям города избегать района ЧП. Пока неизвестно, были ли в домах жильцы на момент взрыва. Информация о возможных пострадавших уточняется.

В настоящее время бригады пожарных продолжают работы по ликвидации пламени. Кроме того, сообщается об эвакуации жителей близлежащих домов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о частичном обрушении жилого комплекса в штате Джорджия в результате взрыва газа.