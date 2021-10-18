Москва, 19 октября, 2021, 02:04 — ИА Регнум. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) планирует изменить методы оценки финансового положения граждан России, следует из конкурсной документации, опубликованной на портале госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM Федеральная служба государственной статистики

В проекте контракта на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию программ и методов проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам в целях развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни различных целевых демографических групп населения» говорится, что победитель должен будет подготовить рекомендации по внедрению лонгитюдного метода, то есть описать работу с группами респондентов в течение долгого времени.

Рекомендации должны быть подготовлены в соответствии с программой Росстата по выборочному наблюдению за доходами населения и социальными выплатами, а задействовать усовершенствованную модель служба предлагает уже в 2022 году. Выборочное исследование позволит получить данные, востребованные при разработке мер социальной и демографической политики в России, количественно измерить их эффективность, улучшить мониторинг реализации приоритетных национальных проектов и госпрограмм.

Ранее Министерство финансов России предложило внести изменения в налогообложение физических лиц. В ведомстве планируют обязать российские компании платить НДФЛ с зарплаты сотрудников, работающих на удаленке за границей, а также усилить контроль над использованием материнского капитала.