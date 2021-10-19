Вашингтон, , 02:04 — REGNUM Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад уходит в отставку. Об этом 18 октября говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена, распространенном его пресс-службой.

Зальмай Халилзад (сс) Gage Skidmore

По словам главы Госдепа, указанный пост займет заместитель Халилзада Томас Уэст. В документе не уточняются причины ухода дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN передал информацию об готовящейся отставке Залмая Халилзада. Дипломат принял такое решение, якобы призвав, что достигнутые при его непосредственном участии договоренности между правительством Афганистана и радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «пошли не по плану».

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