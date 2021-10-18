Абуджа, 19 октября, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Нигерийские силовики ликвидировали десять вооруженных бандитов в ходе операции в штате Кадуна на северо-западе страны, сообщает пресс-служба МВД Нигерии.

Diariocritico de Venezuela Деревня в Нигерии

«В ходе перестрелки десять бандитов были уничтожены, нескольким с огнестрельными ранениями удалось скрыться», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что боевики удерживали в заложниках одного мирного жителя. Его удалось освободить.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября группа вооруженных бандитов напала на рынок в городе Горонио в нигерийском штате Сокото. По последним данным, в результате нападения погибли не менее 43 человек.