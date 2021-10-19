Москва, 19 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Всех русских, русскокультурных и пророссийски настроенных людей нужно вывезти из стран Туркестана в Россию и предоставить им гражданство. Об этом 19 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил главный редактор портала «Русские, вперёд!» Сергей Григоров.

Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков

«Русских нужно вывезти из стран Средней Азии — всех русских, всех людей русской культуры и истории», — заявил политолог.

«Ермек Тайчибеков, например, русский казах, томится в тюрьме за свои убеждения и пророссийскую позицию. Необходимо добиться его освобождения, предоставить ему российское гражданство и дать возможность выехать в РФ», — считает Григоров.

«Тайчибеков реальными делами показывает любовь к нашей стране. Ради своих пророссийских убеждений он готов отсидеть в тюрьме 7 лет. Многие ли из нас, современных граждан РФ, готовы пойти на такие же жертвы ради России? Убежден, что нет», — заявил эксперт

«Мы должны занять чёткую политическую позицию — русский имеет безусловное право на возвращение в Россию. 200 малых городов России стоят полупустыми. Рабочих рук не хватает. Вместо инокультурных мигрантов должны приезжать свои русские люди» — заключил Григоров.