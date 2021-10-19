Эксперт: Всех русских нужно вывезти из Туркестана и вернуть в Россию
Москва, 19 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Всех русских, русскокультурных и пророссийски настроенных людей нужно вывезти из стран Туркестана в Россию и предоставить им гражданство. Об этом 19 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил главный редактор портала «Русские, вперёд!» Сергей Григоров.
«Русских нужно вывезти из стран Средней Азии — всех русских, всех людей русской культуры и истории», — заявил политолог.
«Ермек Тайчибеков, например, русский казах, томится в тюрьме за свои убеждения и пророссийскую позицию. Необходимо добиться его освобождения, предоставить ему российское гражданство и дать возможность выехать в РФ», — считает Григоров.
«Тайчибеков реальными делами показывает любовь к нашей стране. Ради своих пророссийских убеждений он готов отсидеть в тюрьме 7 лет. Многие ли из нас, современных граждан РФ, готовы пойти на такие же жертвы ради России? Убежден, что нет», — заявил эксперт
«Мы должны занять чёткую политическую позицию — русский имеет безусловное право на возвращение в Россию. 200 малых городов России стоят полупустыми. Рабочих рук не хватает. Вместо инокультурных мигрантов должны приезжать свои русские люди» — заключил Григоров.