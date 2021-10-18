Нью-Йорк, США, 19 октября, 2021, 01:46 — ИА Регнум. Показания по делу о нападении его охраны на протестующего возле небоскреба Trump Tower в 2015 году дал в суде экс-президент США Дональд Трамп. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Трамп пояснил, что он был рад представившейся возможности рассказать свою версию этой «смехотворной истории», и отметил, что дело стало ещё одним примером лишённых основания нападок на него. Также экс-президент уточнил, что когда его охрана предприняла попытку деэксалации конфликта, то столкнулась с провокациями и насилием от истцов.

По данным телекомпании CNN, бывший американский лидер отвечал на вопросы суда под присягой 4,5 часа. Адвокат истцов Бенджамин Диктор рассказал, что Трамп вёл себя так, как от него ожидали, и дал ожидаемые ответы на заданные ему вопросы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд в Нью-Йорке обязал экс-президента США Дональда Трампа дать показания по делу о нападении его охраны на участника акции протеста в 2015 году у небоскреба Trump Tower.