Абуджа, 19 октября, 2021, 01:36 — ИА Регнум. Число погибших в результате нападения боевиков в штате Сокото на северо-западе Нигерии выросло до 43 человек, заявил губернатор региона Амину Вазири Тамбувал в ходе пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

«Мы только что закончили встречу с некоторыми заинтересованными сторонами, и я подтвердил, что, к сожалению, в результате этого происшествия погибли 43 человека», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября группа вооруженных бандитов напала на рынок в городе Горонио в нигерийском штате Сокото. По первым данным, боевики убили не менее 30 человек. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари осудил преступление и заявил, что дни организаторов нападения уже сочтены. Также он призвал жителей региона сохранять спокойствие.