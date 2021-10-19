Москва, , 01:39 — REGNUM Повсеместный рост русофобии, в т.ч. в странах, которые мы привыкли считать своими союзниками, вызван демонтажом ялтинско-потсдамской системы. Об этом 18 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил политик, главный редактор информационного портала «Русские, вперёд!» Сергей Григоров.

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«Все это свидетельство слома постъялтинского мира, того мироустройства, которое медленно умирает начиная с 1991 года», — заявил политолог.

«Россия хочет вернуть себе прежнее положение, но это вызвано не сумасбродством, а пониманием того, что если мы не займем надлежащее нам место, его займут другие», — констатирует Григоров.

«При этом страны постсоветского пространства нужны России как зоны экономического и военного влияния, а вот включать их в своё политическое и культурное тело — не стоит», — считает политолог.

«Местные элиты сопротивляются растворению своих государств, считая, что могут существовать в качестве маленьких национальных держав. Глобализм же разрушает такие национальные государства», — заявил эксперт.

«Можно сопротивляться этим процессам, прислонившись к России, но главная функция элит постсоветских государств и состоит в том, чтобы постоянно оправдывать свою самость, отдельность от России. Русофобия — старый, известный и испытанный способ сохранить какое-то единство и смысл этих государств», — заявил эксперт.