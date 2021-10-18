Вашингтон, 19 октября, 2021, 01:30 — ИА Регнум. Жалобы на нестабильную работу социальной сети Instagram поступают от жителей США, 19 октября сообщает специализированный сайт Downdetector.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

Подобные проблемы также зафиксированы в Германии, Франции и Великобритании. В почти половине случаев (49%) речь идет о неполадках в приложении. Еще 32% пользователей столкнулись с трудностями при публикации своих записей, а 19% — пожаловались на отсутствие возможности войти на сайт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября интернет-пользователи из Германии, Нидерландов и Британии пожаловались на работу соцсети Instagram.