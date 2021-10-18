Вашингтон, 19 октября, 2021, 01:28 — ИА Регнум. Генеральный инспектор Госдепа США Дайэна Шо начала изучать работу американских дипломатов по Афганистану, сообщает газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По ее данным, расследование затронет обстоятельства завершения американского дипломатического присутствия на афганской территории, а также ситуацию со срочной эвакуацией сотрудников диппредставительств после захвата власти в Афганистане боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Газета утверждает, что Шо изучит программы выдачи въездных виз в США для афганских граждан, эвакуированных на американскую территорию после захвата радикалами Кабула. При этом официальный представитель Госдепа США попросил не называть разбирательство расследованием. По его словам, эта деятельность инспектора должна называться обзором.